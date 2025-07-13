Fenerbahçe, Milan’ın elinden Archie Brown transferini nasıl kaptı? Mourinho ve Ali Koç görüşmesini yazdılar!

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Fenerbahçe, dev bir operasyon sonucunda Genk’te forma giyen genç yetenek Archie Brown’ı resmen kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin yaptığı transferin ayrıntılarını, İtalyan La Gazzetta dello Sport, okuyucularına aktardı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Milan, geçtiğimiz Cuma gecesi Archie Brown transferinde her şeyin tamam olduğunu düşünerek rahat bir nefes almıştı. İtalyan devi, oyuncuyla da beş yıllık sözleşme için 1,4 milyon euro + bonuslar üzerinden prensip anlaşmasına varmıştı. Oyuncunun Milano’ya gelişi için özel uçak ayarlanmış, sağlık kontrolleri bile planlanmıştı.

Brown, “Milan’la her şey bitmişti, valizim hazırdı” diyerek bu anlaşmayı doğrularken, dün (12 Temmuz Cumartesi) sabah saatlerinde yaşanan sürpriz bir gelişme tüm süreci altüst etti.

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Oyuncunun menajeri, dün sabah yaklaşık bir saat boyunca Milan yönetimine ulaşılamazken, daha sonra Igli Tare’ye flaş bir açıklamada bulundu:

“Gece Fenerbahçe Başkanı aradı, Mourinho’nun da dahil olduğu bir görüşmede şartlar değişti.”

Fenerbahçe’nin bu son dakika atağı hem menajerlik komisyonlarını artırdı hem de oyuncuya sunulan maaşı ciddi şekilde revize etti: Milan’ın 1,4 milyon euroluk teklifine karşılık Fenerbahçe, yıldız isme yıllık tam 3,5 milyon euro garanti maaş önerdi. Beş yıllık anlaşma üzerinden düşünüldüğünde aradaki fark oldukça büyük olunca Brown, yönünü İstanbul’a çevirdi.

Milan cephesi, oyuncunun tavrından ve menajerinin son dakika manevrasından memnun kalmadı. Kulüp, Fenerbahçe’nin teklifini eşitlemeyi dahi düşünmeden geri çekildi. Zira Brown’un alacağı maaş, Luka Modric ile aynı seviyeye çıkacaktı ve bu durum Milan’ın maaş dengesini bozacaktı.

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İtalyan devi şimdi rotasını yeni bir sol bek arayışına çevirmiş durumda. Girona forması giyen Gutierrez listede üst sıralarda yer alırken, son olarak önerilen isimlerden biri ise Nice’ten Melvin Bard oldu. Ancak Fransız oyuncu şu an için Milan’ın planlarında yer almıyor.

Mourinho’nun etkisiyle son anda devreye giren Fenerbahçe, bu transfer savaşının kazananı oldu.