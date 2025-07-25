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Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor! Maaşı belli oldu

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Transfer
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor Maaşı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 15:28

Fenerbahçe, transferi yılan hikayesine dönen Milan Skriniar konusunda resmi adım atmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler yıldız savunmacıyı kadrosuna katarken, İtalyan medyası oyuncunun maaşını yazdı.

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Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için uzun süredir peşinde olduğu yıldız stoper Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor Maaşı belli oldu

Tuttomercato’nun haberine göre Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusuyla yıllık 9 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

PSG forması giyen tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor Maaşı belli oldu

MOURINHO ÇOK İSTEDİ

Öte yandan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Skriniar transferini özellikle yönetimden talep ettiği ifade ediliyor. Tecrübesi dolayısıyla Skriniar’a savunmada liderlik verilecek.

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor Maaşı belli oldu


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Skriniar geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık kadroya dahil olmuştu. Sarı lacivertlilerin bonservisini alacağı yıldız futbolcu için resmi açıklamanın ise birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Transfer

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