Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor! Maaşı belli oldu

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Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için uzun süredir peşinde olduğu yıldız stoper Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı.

Tuttomercato’nun haberine göre Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusuyla yıllık 9 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

PSG forması giyen tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

MOURINHO ÇOK İSTEDİ

Öte yandan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Skriniar transferini özellikle yönetimden talep ettiği ifade ediliyor. Tecrübesi dolayısıyla Skriniar’a savunmada liderlik verilecek.



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Skriniar geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık kadroya dahil olmuştu. Sarı lacivertlilerin bonservisini alacağı yıldız futbolcu için resmi açıklamanın ise birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.