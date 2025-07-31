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Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıkladı!

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#Transfer#Fenerbahçe#Skriniar
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 23:53

Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak sarı-lacivertlilerde forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisinin alındığını resmen duyurdu.

Slovak stoperin, 4 senelik sözleşme imzaladığı ve yıllık 8 milyon euro maaş kazanacağı KAP'a bildirildi.

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İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak millî stoper Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Deneyimli stopere ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

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#Transfer#Fenerbahçe#Skriniar

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