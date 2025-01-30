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Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıkladı.



Sarı lacivertlilerden konuya dair yapılan açıklama şu şekilde oldu;



Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.



"SAHADA OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Skriniar, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok teşekkür ediyorum. harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.