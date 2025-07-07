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Fenerbahçe Milan Skriniar transferi için anlaşma sağladı!

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Transfer
Fenerbahçe Milan Skriniar transferi için anlaşma sağladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 10:57

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Jhon Duran’ı kadrosuna katarken, 2. Transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Milan Skriniar’ın bonservisini almak üzere. İşte ayrntılar…

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiraladığı Milan Skriniar transferinde mutlu sona çok yakın.

Fenerbahçe Milan Skriniar transferi için anlaşma sağladı

Sarı lacivertliler, Jhon Duran’a imza attırmasının ardından, Slovak yıldızı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe Milan Skriniar transferi için anlaşma sağladı

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, Skriniar ile 2028’e kadar sürecek kontrat üzerine el sıkıştı.

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Fenerbahçe Milan Skriniar transferi için anlaşma sağladı

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FRANSA’DA PAZARLIKLAR BAŞLADI

Öte yandan Skriniar’ın bonservisi için Fenerbahçe, PSG ile görüşüyor. Transferin bu hafta bitmesi ön görülüyor.

 

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Transfer

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