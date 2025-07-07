Fenerbahçe Milan Skriniar transferi için anlaşma sağladı!

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiraladığı Milan Skriniar transferinde mutlu sona çok yakın.

Sarı lacivertliler, Jhon Duran’a imza attırmasının ardından, Slovak yıldızı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, Skriniar ile 2028’e kadar sürecek kontrat üzerine el sıkıştı.

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FRANSA’DA PAZARLIKLAR BAŞLADI

Öte yandan Skriniar’ın bonservisi için Fenerbahçe, PSG ile görüşüyor. Transferin bu hafta bitmesi ön görülüyor.