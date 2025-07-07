Fenerbahçe Milan Skriniar transferi için anlaşma sağladı!

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiraladığı Milan Skriniar transferinde mutlu sona çok yakın.
Sarı lacivertliler, Jhon Duran’a imza attırmasının ardından, Slovak yıldızı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, Skriniar ile 2028’e kadar sürecek kontrat üzerine el sıkıştı.
FRANSA’DA PAZARLIKLAR BAŞLADI
Öte yandan Skriniar’ın bonservisi için Fenerbahçe, PSG ile görüşüyor. Transferin bu hafta bitmesi ön görülüyor.