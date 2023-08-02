Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür transferlerini resmen duyurdu

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Miha Zajc'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Fenerbahçe, milli oyuncu Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu." ifadelerine yer verildi.

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz.” dedi.

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MERT'LE 4 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, 24 yaşındaki sağ bek Mert Müldür ile 4 yıllık mukavele imzalandığını duyurdu.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, “Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.