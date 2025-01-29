Fenerbahçe Midtjylland maçına 6 eksikle çıkacak! Tur için tek şart...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Perşembe akşamı Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

TUR BİLETİ FENERBAHÇE'NİN ELİNDE!

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Fenerbahçe, Perşembe akşamı galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MOURINHO TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

TUR MAÇINA BEKSİZ ÇIKACAK

Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek.

Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek.

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Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko