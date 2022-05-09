Fenerbahçe mi Konyaspor mu? Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu ve Dünya Kupası tüm planları değiştirdi

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Trabzonspor'un şampiyonluğa uzandığı Süper Lig'de gözler ikincilik yarışında... Fenerbahçe ile Konyaspor'un çekiştiği koltuk için sarı lacivertliler avantajlı konumda. Beşiktaş beraberliği ile puanını 69'a yükselten Fenerbahçe, bir maç eksiği olan Konyaspor'un bugünkü Antalya mücadelesini de yakından takip edecek.

64 puanlı Konyaspor'un muhtemel galibiyetiyle ikincilik yarışı son iki haftaya taşınacak. Olası puan kaybıyla Fenerbaçe büyük bir avantaj elde edecek.

EKSTRA 28.5 MİLYON TL

Süper Lig'de ikinci olan takım aldığı puanların karşılığı alacağı ödülün yanı sıra ekstradan 28.5 milyon TL kazanacak.



Ligde galibiyet başına 2,97 milyon, beraberlikte ise 1.4 milyon lira alan takımlar ikincilik halinde kasalarına ekstradan 28.5 milyon TL koyacak (Şampiyon 35.6 milyon TL alacak).

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DEVLER LİGİ'NDEN 5.4 MİLYON TL



Lig ikincimiz, ikinci eleme turunda elense bile 350 bin Euro (5.4 milyon TL) alacak, eğer tur atlarsa bu rakam minimum 8.5 milyon TL olacak. Temsilcimizin ikinci ön elemede seri başı olup olmama durumumu hangi takımımızın bu kontenjanı kullanacağına bağlı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALİ! BAŞLANGIÇ İKİNCİ ÖN ELEME TURU...

İkinci olan takım ülkemizi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan itibaren temsil edecek. Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın Avrupa kupalarından men edilmesi sonrası Trabzonspor üçüncü eleme değil play-off turundan mücadelesine başlayacak ancak lig ikincimiz için benzer bir avantaj geçerli değil.

SÜPER LİG'DE ERKEN MESAİ

Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.

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FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA HAZİRAN'IN İLK BÖLÜMÜNDE BAŞLAYABİLİR

Her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021/22 sezonunu ikinci sırada tamamlası halinde, Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlayacak. Bu takvime göre Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak takım, sezonu Haziran'ın ilk haftalarında açacak.

BAŞKAN ALİ KOÇ PORTEKİZ'E GİDİYOR

Sob 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarının planları da şimdiden yapılmaya başlandı.



Konum olarak en avantajlı takım Fenerbahçe'de hazırlıklar bu yönde yapılırken sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu netleştirmek üzere bugün Portekiz'e gidecek. Koç, Jorge Jesus ile bir görüşme daha yapacak ve deneyimli çalıştırıcıyı İstanbul'a gelmeye ikna etmek için çaba sarf edecek.

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JESUS PORTEKİZ'E DÖNDÜ! TEKLİFE NE CEVAP VERECEK?

SporTV'de "Bem, Amigos!" programına konuşan Jorge Jesus, ülkesine döndüğünde durumun netlik kazanacağını belirtmişti. Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini aktaran Jesus, "Portekiz'e döndüğümde hayatımla ilgili ne yapacağım konusunda konuşmaya başlayacağım. Fenerbahçe de Portekiz'e dönmemi bekliyor. Ne olacağını bilmiyorum ama kararlar almaya başlamam gerekecek" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR DA FARKINDA

Sarı lacivertli futbolcular da son dönemde yaptıkları açıklamalarla Devler Ligi'nin önemine vurgu yapıyor. Beşiktaş derbisi sonrası konuşan Ferdi Kadıoğlu, ''Derbi maçları bizim için çok önemli. Bugün de sahada her şeyimizi verdik, 1-0’ı da bulduk. Aslında 2-0’ı da bulabilirdik. Sebep olduğumuz bir penaltıdan dolayı rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz o yüzden bizim için her puan önemli.'' şeklinde konuştu.

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Yine teknik direktör İsmail Kartal da Vodafone Park'taki mücadele sonrası bu yönde bir açıklama yaptı.

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