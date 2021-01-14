Fenerbahçe, Mesut Özil gündemi arasında kupa sınavında! Kasımpaşa'ya karşı iddaa'da...

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FENERBAHÇE

- Ligde aldığı üst üste 4 galibiyetten sonra zirveye ortak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Tolga Ciğerci ve Diego Perotti forma giyemeyecek.

- Gündemi Mesut Özil transferi meşgul ederken; Sportif Direktör Emre Belözoğlu, genç yıldız Ömer Faruk Beyaz ile yol ayrımında olduklarını dile getirdi. Kasımpaşa'ya karşı gözler bir diğer genç yetenek Ferdi Kadıoğlu üzerinde olacak.

- TD Erol Bulut'un sıkışık takvim nedeniyle rotasyon yapması ve Ferdi'nin yanı sıra Harun Tekin, Mbwana Samatta gibi isimlere ilk 11'de forma vermesi bekleniyor.

- Koronavirüs süreci geçirdikten sonra formasını Sadık Çiftpınar'a kaptıran Serdar Aziz de ilk 11 başlayabilir.

KASIMPAŞA

- Fuat Çapa geldikten sonra mini bir sıçrama yapan Kasımpaşa ise, 4 maçlık galibiyet hasretine Alanya deplasmanında son vererek hem şaşırttı hem de gözden kaçmaması gereken bir takım olduğunu yeniden hatırlattı.

- Savunma merkezinde görev yapan Tarkan Serbest sakat. 2-3 maçtır kadroda yer almayan Bengali-Fode Koita ile Haris Hajradinovic'in durumları belirsiz. Sol bek Oussama Haddadi cezalı.

- Hücuma Isaac Kiese Thelin, savunmaya Derrick Luckassen takviyeleri yapıldı.

- Thelin forma giymeye başladı ve son lig maçında asist katkısı yaptı; Luckassen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, durumu maç saatinde netleşecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 5, Kasımpaşa'nın son 4 maçı "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sında 2.5 gol barajı aşıldı.

- 10 gün önce oynanan Süper Lig maçını Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın sahasında 3-0 kazanmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferi gündemi meşgul eden Mesut Özil'den Arsenal formasıyla Lyon'a şık gol! İzleyelim...