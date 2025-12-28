Fenerbahçe, Mert Günok transferi için geri sayıma geçti! İrfan Can Eğribayat'ın kararı...

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kale bölgesi için değişiliğe gidiliyor.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve Tarık Çetin'in arkasında 3. kaleci konumunda yer alan İrfan Can Eğribayat'ta yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TEKLİFLERİ KABUL ETTİ

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini Lech Poznan ve Legia Varşova’dan talep etti.

İki kulüp de bu tutarı ödemeyi kabul etti. İrfan Can'ın seçeceği takım göz önünde tutularak ayrılığa izin verilecek.

MERT GÜNOK TRANSFERİ BİTİYOR

Haberde; Mert Günok'un ile yapılan görüşmelerde ise aşama kaydeden sarı lacivertli ekip, deneyimli kalecinin Samsunspor’un teklifini reddetmesi üzerine kısa süre içerisinde transferi resmiyete kavuşturmayı planlıyor.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırkaıldığı ve iki oyuncudan kendilerine kulüp bulmasının istendiğini açıklamıştı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.