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Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile 1 yıl daha

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#Fenerbahçe#Melih Mahmutoğlu#Basketbol
Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile 1 yıl daha
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 20:12

Fenerbahçe Beko, Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Beko, Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen, takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla üstlenen ve adı artık Fenerbahçe Beko ile özdeşleşmiş sporcumuz Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe formasını tam 11 sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra altı Türkiye Ligi, dört Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri haline gelmiştir.

Kaptanımız, bu sezon da Çubuklu formayı terletmeye devam edecektir.

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Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.

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#Fenerbahçe#Melih Mahmutoğlu#Basketbol

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