HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Fenerbahçe Medicana'nın yeni menajeri Ecem Türker oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce#Ecem Türker#Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 16:25

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Ecem Türker getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızın yeni takım menajeri, voleybol şubemizin tüm yaş kategorilerinde 'Çubuklu' formamızı giyerek A takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonunda altyapı kadın voleybol milli takımlar menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker oldu. Ecem Türker, 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını da elde etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

