Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas, PGE Budowlani maçında oynayamayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sürecine yönelik tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tam iyileşmesinin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda yarın oynanacak müsabakada forma giyemeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Medicana, yarın CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.