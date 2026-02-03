×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Medicana#Melissa Vargas#Voleybol
Fenerbahçe Medicanada Melissa Vargas için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 21:15

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın yarın oynanacak PGE Budowlani mücadelesinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas, PGE Budowlani maçında oynayamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sürecine yönelik tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray Alexia Carutasu ile yeni sözleşme imzaladıGalatasaray Alexia Carutasu ile yeni sözleşme imzaladı!Haberi görüntüle

Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tam iyileşmesinin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda yarın oynanacak müsabakada forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Medicana, yarın CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Medicana#Melissa Vargas#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!