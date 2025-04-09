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Fenerbahçe Medicana'da derbi yenilgisi sonrası ayrılıklar açıklandı!

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#Fenerbahçe Medicana#Marco Fenoglio#Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı
Fenerbahçe Medicanada derbi yenilgisi sonrası ayrılıklar açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 18:45

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin derbisi yenilgisi sonrası Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin'e 3-2 yenilerek seride 1-0 geriye düşmüştü.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Galatasaray yenilgisi sonrası başantrenör Marco Fenoglio ve teknik ekiple yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.

Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

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#Fenerbahçe Medicana#Marco Fenoglio#Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı

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