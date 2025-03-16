Fenerbahçe Medicana'da çanlar kimler için çalıyor?

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Hayal kırıklığı yaşatan takımda başantrenör Fenoglio, menajer Pelin Çelik ve bazı oyuncular topun ağzında...

Sarı Melekler’deki başarısızlığın faturası yarından itibaren kesilmeye başlanacak. İtalyan medyası, Fenoglio’nun yerine Ze Roberto’nun getirileceğini yazdı. 2 metrelik orta oyuncu Korneluk ile anlaşan yönetim, libero ve pasör transferi de yapacak.

Fenerbahçe'nin hafta içi futbolda Glasgow Rangers’a talihsiz bir şekilde elenerek Avrupa kupaları defterini kapatması, sarı lacivertli kulüpte bu sezon yaşanan en büyük hayal kırıklığını bir süreliğine de olsa gölgede bıraktı. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finaldeki rakibi Vakıfbank’a sürpriz bir şekilde elendi. ‘Sürpriz’ diyoruz çünkü Sarı Melekler, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasına rağmen kendi sahasında 5 bin taraftarının önünde oynadığı rövanş karşılaşmasını altın setle kaybederek kupaya havlu attı.

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GUIDETI 'OLAĞANÜSTÜ BİR TAKIM' DEMİŞTİ

Vargas'lı, Fedorovtseva’lı, Ana Cristina’lı, Eda’lı sarı lacivertliler öyle bir kadroya sahipti ki, Vakıfbank’ın başantrenörü Giovanni Guidetti bile çeyrek final maçları öncesi, “Fenerbahçe olağanüstü bir takım ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için kuruldular” diyerek, rakiplerinin gücünü kabul etmişti. Sonuçta olanlar oldu ve Sarı Melekler tarihi bir hüsrana uğradı...

Fenerbahçe Kulübü’nde deprem etkisi yaratan bu başarısızlığın yansımalarının da aynı şekilde yıkıcı olacağı bir gerçek. Şimdi gelin, sarı lacivertli camiada bu konuyla ilgili konuşulanları ve bundan sonra yaşanması muhtemel olayları anlatalım...

Vakıfbanklılar kampta, Fenerbahçeliler evde

Vakıfbank, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan önce de kampa girdi. Başantrenör Guidetti bu sayede oyuncularını dış dünyadan soyutlayıp tam konsantrasyon sağladı. Sarı lacivertliler ise kampa girmeye gerek görmedi; voleybolcular evlerinden maça gitti.

Disiplin sorunu olup olmadığı araştırılıyor

Takımda bir disiplin sorunu olup olmadığı ciddi şekilde tartışılır oldu. Yaşanan hezimetin sebeplerini sorgulayan Fenerbahçe yönetimi, ‘disiplinsizlik var’ kanaatine varırsa, başantrenör Marco Fenoglio ve menajer Pelin Çelik ile yollar ayrılabilir.

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İtalyanlara göre yeniden Ze Roberto geliyor

İtalyan medyası, Fenoglio’nun yerine, daha önce de takımı çalıştıran Ze Roberto’nun getirileceğini yazdı. Ancak Brezilyalı hocanın hemen mi, 4-5 Nisan’daki Kupa Voley Dörtlü Finali’nden sonra mı, yoksa sezon sonu mu geleceği netleşmiş değil.

Korneluk tamam, sıra libero ve pasörde

Yönetimin yarın başlatacağı operasyon teknik heyetle de sınırlı olmayacak; oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yapılacak. 2 metrelik Polonyalı orta oyuncu Agnieszelka Korneluk ile anlaşan yönetim, ayrıca birer pasör ve libero transferi planlıyor.