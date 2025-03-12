Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı!

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin ilk maçı Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak. Peki, Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak. Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti. Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.