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Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı!

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#Fenerbahçe Medicana Vakıfbank Maçı#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Voleybol Maçı
Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 16:58

Fenerbahçe Medicana bugün evinde Vakıfbank ile karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinin ilk maçını Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti. Bu maçı seyretmek isteyenler de yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin ilk maçı Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak. Peki, Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak. Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti. Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

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#Fenerbahçe Medicana Vakıfbank Maçı#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Voleybol Maçı

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