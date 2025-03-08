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Fenerbahçe Medicana, son sette galip!

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#Fenerbahçe#Voleybol#Sporanasayfa
Fenerbahçe Medicana, son sette galip
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 18:30

Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Altekma, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 18-25, 23-25, 25-23 25-20 ve 9-15’lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi 25. hafta maçında deplasmanda  Altekma'yı 3-2 mağlup etti. 

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Altekma: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Branko Zilic)

Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Earvin Ngapeth, Drzyzga Fabian, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk Jeffrey (Caner Dengin, Burak Güngör, Çağatay Durmaz,Oleg Karyagin, Mert Cuci

Setler: 18-25, 23-25, 25-23, 25-20, 9-15

Süre: 149 dakika

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#Fenerbahçe#Voleybol#Sporanasayfa

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