Fenerbahçe Medicana, son sette galip!

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Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi 25. hafta maçında deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Altekma: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Branko Zilic)
Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Earvin Ngapeth, Drzyzga Fabian, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk Jeffrey (Caner Dengin, Burak Güngör, Çağatay Durmaz,Oleg Karyagin, Mert Cuci
Setler: 18-25, 23-25, 25-23, 25-20, 9-15
Süre: 149 dakika