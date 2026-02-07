×
Fenerbahçe Medicana set vermeden kazandı!

#Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Aydın Büyükşehir Belediyespor
Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi’nin 20. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. 

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe Medicana, 20. maçında 17. galibiyetini elde etti.

Mücadelenin setleri 25-22, 25-10 ve 25-16 tamamlandı.

Yeniden Fenerbahçe formayı giyen Dicle Nur Babat 11 sayıyla oynarken, Ana Cristina De Souza 16, Hande Baladın da 15 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı.

Gülce Güçtekin'in ve Dicle Nur Babat'ın galibiyet sonrası görüşleri şu şekilde oldu:

"ÇOK HEYECANLIYDIM VE HEYECANIMI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Gülce Güçtekin: “Güzel bir oyun sergiledik. Sahada çok enerjiktik. 3-0’lık galibiyet için çok mutluyum. Çok heyecanlıydım ve heyecanımı enerjiye dönüştürmeye çalıştım. Elimden geldiğince takım arkadaşlarıma yardımcı olamaya çalıştım.”

"TEKRAR FENERBAHÇE AİLESİNE DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Dicle Nur Babat: “Tekrar Fenerbahçe ailesine döndüğüm için çok mutluyum. Bu maçta şans bulduğum için de ayrıca mutluyum. Hepimiz için güzel bir performans oldu. Rahat bir skorla geçtik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Kuzeyboru maçını da aynı skorla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.”

Fenerbahçe Medicana, ligin 21. haftasında 10 Şubat Salı günü saat 15.30’da Kuzeyboru’ya konuk olacak.

