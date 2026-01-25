×
Fenerbahçe Medicana hükmen galip ilan edildi!

Güncelleme Tarihi:

#Efeler Ligi#Fenerbahçe Medicana#Cizre Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 14:46

Fenerbahçe Medicana, Cizre Belediye ile oynaması planlanan maçın, konuk ekibin sahaya çıkmama kararı alması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Efeler Ligi'nin 16. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe Medicana - Cizre Belediye mücadelesi, konuk ekibin sahaya çıkmama kararı alması nedeniyle iptal edildi.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın, SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta maçında Cizre Belediyesi ile oynaması planlanan karşılaşma, rakip takımın sahaya çıkmama kararı alması nedeniyle iptal edilmiştir.

Söz konusu müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından takımımız lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmiştir."

BAKMADAN GEÇME!