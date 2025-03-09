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Fenerbahçe Medicana, galibiyeti 3 sette aldı!

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Sporanasayfa
Fenerbahçe Medicana, galibiyeti 3 sette aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 18:20

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Serap Kuka, Aylin Turnaoğlu,

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge)

Bahçelievler Belediyespor: Czyrinianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Semanur Doluca, Simay Gazi, Cansın Surgun)

Setler: 25-18, 25-20, 25-17

Süre: 74 dakika (24, 27, 23)

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Sporanasayfa

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