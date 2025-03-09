Fenerbahçe Medicana, galibiyeti 3 sette aldı!

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Serap Kuka, Aylin Turnaoğlu,
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge)
Bahçelievler Belediyespor: Czyrinianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Semanur Doluca, Simay Gazi, Cansın Surgun)
Setler: 25-18, 25-20, 25-17
Süre: 74 dakika (24, 27, 23)