Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin derbisinin kaderini değiştiren isim: Arina Fedorovtseva

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Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi yarı finalinde evinde konuk ettiği Galatasaray Daiken'i 3-2 yenerek seriyi 2-1'e taşıdı ve finale yükseldi. Sarı lacivertlilerde ise Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva, serinin öne çıkan isimleri oldu.

FİNALDE RAKİP VAKIFBANK

Fenerbahçe Medicana finalde Eczacıbaşı'nı saf dışı bırakan VakıfBank ile şampiyonluk maçına çıkacak. Serinin ilk karşılaşması 17 Nisan'da oynanacak.

ARINA DÖNEMEDİ DERKEN...

Sezon başında Çin ekibi Shanghai Bright Ubest'e transfer olan Arina Fedorovtseva, fikstür çakışması nedeniyle Fenerbahçe’ye dönememe tehlikesi yaşadı.

Çin Ligi’nde 3 Şubat’ta sona eren normal sezonda takımının finale kalması halinde Arina’nın dönüş planı iptal olacaktı. Ancak 2004 doğumlu yıldız, sarı-lacivertli formaya geri dönebilmek için sözleşmesini feshederek İstanbul’un yolunu tuttu.

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KALDIĞI YERDEN DEVAM

2022/23 sezonundan bu yana sarı - lacivertli formayı terleten Arina, 6 aylık Çin kariyerinin ardından başarılı performansına kaldığı yerden devam ediyor.

%84 servis başarı oranıyla Sultanlar Ligi'nin en iyilerinden biri olan Arina, Galatasaray serisinde de adından yine söz ettirdi.

SERİYE DAMGA VURDULAR

3 maçlık yarı final serisinde toplam 80 sayıya ulaşan Melissa Vargas, serinin en skorer ismi olmayı başardı. Vargas'ı 59 sayıyla Rus yıldız Arina ve 46 sayıyla Brezilyalı smaçör Ana Cristina takip etti.