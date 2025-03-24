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Fenerbahçe Medicana finalde!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Medicana#Arkasspor#Erkekler AXA Sigorta Kupa
Fenerbahçe Medicana finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 19:50

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Fenerbahçe, 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nde karşı karşıya geldiği Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeht, Hakkı, Kaan, Yiğit, Jendryk, Burak (L), Caner Dengin (L), (Caner Pekşen, Drazen Luburic, Yılmaz Üner, Burakhan Tosun, Denis Oleg Karyagin)

Başantrenör: Slobodan Kovac

Arkas Spor: Burutay, Burakhan, Grozer, Gökçen, Ertuğrul Gazi, Carisio, Zenger (L), Cansın Savcı (L) (Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)

Başantrenör: Geleen Hoag

Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30

Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)

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#Fenerbahçe Medicana#Arkasspor#Erkekler AXA Sigorta Kupa

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