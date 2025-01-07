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Fenerbahçe Medicana, Cizre'de rahat kazandı

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#SMS Global Efeler Ligi#Fenerbahçe Medicana#Cizre Belediyespor
Fenerbahçe Medicana, Cizrede rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 14:48

Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 yenildi.

Salon: Cizre 100.Yıl

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Demiröz

Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)​​​​​

Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)

Setler: 16-25, 17-25, 18-25

Süre: 76 dakika (23, 31, 22)

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#SMS Global Efeler Ligi#Fenerbahçe Medicana#Cizre Belediyespor

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