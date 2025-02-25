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Fenerbahçe Medicana, çeyrek finalde veda etti!

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#Fenerbahçe Medicana#CEV Kupası#Asseco Resovia
Fenerbahçe Medicana, çeyrek finalde veda etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 22:43

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 yenildi.

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CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu. 

İstanbul'daki ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım, organizasyona veda etti.

Salon: RCWS Podpromie Rzeszow

Hakemler: Tomas Buchar (Çekya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)

Asseco Resovia: Woch, Boyer, Cebulj, Klos, Ropret, Vasina (Potera, Ogorek, Staszewski, Niemiec, Bucki, Kozub, Sapinski, Zych)

Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Karyagin (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)

Setler: 17-25, 25-19, 25-21 25-19

Süre: 97 dakika (21, 26, 26, 24)

 

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#Fenerbahçe Medicana#CEV Kupası#Asseco Resovia

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