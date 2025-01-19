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Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı rahat geçti

Güncelleme Tarihi:

#Vodafone Sultanlar Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Fenerbahçe Medicana, Beşiktaşı rahat geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 15:01

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

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Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Tuncay Kandemir, İbrahim Acar

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)

Setler: 18-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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