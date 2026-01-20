×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş deplasmanında galip!

Güncelleme Tarihi:

#Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Beşiktaş
Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş deplasmanında galip
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 22:25

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Orhan Sakın

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Buse Kayacan, Merve Tanıl, Leyva, Ceren Domaç)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Fatma Beyaz, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç,Melissa Vargas (Gizem Örge, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy, Korneluk)

Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 19-25

Süre: 112 dakika (22, 31, 29, 30)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!