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Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'ya set vermedi!

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#Fenerbahçe#Aras Kargo#Voleybol
Fenerbahçe Medicana, Aras Kargoya set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 20:15

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

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Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Aslı Kalaç, Stysiak, Vasileva, Vuchkova, Arelya Karasoy (Özlem Güven, Gizem Örge, Drca, Safronova)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Mirtskhulava, Selen Köse, Elif Kapar)

Setler: 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 80 dakika (25, 29, 26)

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#Fenerbahçe#Aras Kargo#Voleybol

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