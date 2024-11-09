Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'ya set vermedi!

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Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Aslı Kalaç, Stysiak, Vasileva, Vuchkova, Arelya Karasoy (Özlem Güven, Gizem Örge, Drca, Safronova)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Mirtskhulava, Selen Köse, Elif Kapar)
Setler: 25-18, 25-22, 25-22
Süre: 80 dakika (25, 29, 26)