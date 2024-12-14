Fenerbahçe Medicana 4 sette kazandı

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Vasileva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Safronova)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Demirel, Rasinska, Johnson, Buse Özden,Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, İrem Özsoy, Stojilkovic, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy)
Setler: 21-25, 25-16, 25-18, 25-15
Süre: 95 Dakika (27, 22, 24, 22)