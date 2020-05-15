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Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Max Kruse: "Sağlık en önemli şey"

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Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, kulüplerdeki koronavirüs vakalarının ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, son günlerde çıkan koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak, "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

Futbolda gerçekleşen pozitif korona virüs vakalarına sonrası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

Fenerbahçe Max Kruse: Sağlık en önemli şey

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