Fenerbahçe, Mason Greenwood'u resmen duyurdu! Formayı giydi, taraftara seslendi

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Sarı-Lacivertli kulüp, Vedat Muriqi ve Nathan Ake sonrası bir yıldız transferini daha bitirdi.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferini tamamladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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TRANSFERİN DETAYLARI DA AÇIKLANDI

Sarı-lacivertliler, transferin detayına ilişkin resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.

Mason Greenwood’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe formasını giyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İŞTE GREENWOOD’UN İLK SÖZLERİ

Yıldız oyuncu ilk sözlerinde Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi. İngiliz oyuncu şunları söyledi; "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!"

🚨 Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi, taraftara seslendi! ⏳

pic.twitter.com/KVSCnkBihk — Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026

GREENWOOD: VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

Greenwood, çubuklu formayı sırtına geçirmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İngiliz Yıldız'ın açıklamaları şu şekilde:

"Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti, uzun bir yolculuk oldu ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.

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Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda oynamayı ve taraftarlarla tanışmayı bekliyorum. Benime ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Feenrbahçe'ye gidip neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.

Hedefimiz takım olarak olabileceğimizin en iyisi olmak. Elbette ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da çok önemli. Umarım bunları başarabiliriz.

Taraftarlar gerçekten çılgın. Çok çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bana, aileme ve arkadaşlarıma mesajlar gönderdiler. Onların varlığını gerçekten fazlasıyla hissettik. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

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AVRUPA'DA GREENWOOD'DAN DAHA İYİSİ YOK

Geride bıraktığımız sezonu 45 maçta, 26 gol, 11 asistle bitiren Greenwood, Avrupa’nın en iyi 5 liginde tüm kulvarlarda hem 25+ gol hem de 10+ asist kaydeden tek oyuncu oldu.

KARİYERİ

1 Ekim 2001'de doğan Mason Will John Greenwood, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz futbolcudur. Manchester United'ın altyapısından yetişen Greenwood, Eylül 2019'da Astana'ya karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında gol atarak 17 yıl 353 günle kulübün Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. İngiltere formasıyla ilk uluslararası maçına Eylül 2020'de İzlanda'ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında çıktı.

Greenwood'un asıl mevkisi forvet olmakla birlikte sağ kanat ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor. İki ayağını da etkili kullanabilmesi, onu hücum hattında çok yönlü bir oyuncu haline getiriyor.

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Greenwood, İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra 2020 yılında İngiltere A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Kariyerinin ilk dönemlerinde ülkesinin gelecek vadeden hücum oyuncularından biri olarak gösterildi. Profesyonel kariyerinde Manchester United, Getafe ve Olympique Marsilya formaları giyen Greenwood, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti. 2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla etkili bir performans sergileyerek Avrupa transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

MARSILYA PERFORMANSI

Fransa ekibinde iki sezon forma giyen Greenwood, tüm kulvarlarda çıktığı 76 maçta 48 gol attı.

24 yaşındaki futbolcu, Marsilya'da geçen sezon bir ilke imza attı. Ekim 2025'te Le Havre'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta 4 gol kaydeden Mason Greenwood, Fransa'nın efsanelerinden Jean-Pierre Papin'in ardından bunu başaran ilk Marsilya futbolcusu oldu.

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Greenwood, Eylül 2020'de 18 yaşında bir kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını da giydi.