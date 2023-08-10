Canlı Anlatım: Fenerbahçe Maribor (Konferans Ligi maçı)

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Maribor ile karşılaşıyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı oynanıyor
Fenerbahçe: 0
Maribor: 0
Goller
FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Maribor maçı saat21.00’de başladı. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.
Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.