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Canlı Anlatım: Fenerbahçe Maribor (Konferans Ligi maçı)

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Canlı Anlatım: Fenerbahçe Maribor (Konferans Ligi maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 19:45

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçında Maribor’u evinde konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Maribor ile karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Maribor: 0

Goller

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Maribor maçı saat21.00’de başladı. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

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