×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Maribor Maçı#Fenerbahçe Maribor Maçı Ne Zaman#Fenerbahçe Maribor Maçı Hangi Kanalda
Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 10:41

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi’nde Maribor’u evinde konuk edecek. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelenin biletlerin genel satışları Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Maribor ile karşılaşacak. İsmail Kartal yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde farklı galip gelerek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Maçın biletleri ise Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacak. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı detayları...

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da henüz belli değil. Yapılan açıklamayla birlikte haberimizde yer vereceğiz.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Maribor maçı HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Maribor Maçı#Fenerbahçe Maribor Maçı Ne Zaman#Fenerbahçe Maribor Maçı Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!