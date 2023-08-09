Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Maribor ile karşılaşacak. İsmail Kartal yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde farklı galip gelerek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Maçın biletleri ise Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacak. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı detayları...

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da henüz belli değil. Yapılan açıklamayla birlikte haberimizde yer vereceğiz.

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Fenerbahçe Maribor maçı HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.