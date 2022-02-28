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Fenerbahçe, Marcelo Bielsa için harekete geçiyor

#Fenerbahçe#Marcelo Bielsa#Ali Koç
Fenerbahçe, Marcelo Bielsa için harekete geçiyor

Leeds’ten ayrılan Arjantinli Marcelo Bielsa da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında.

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Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe’de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.

Geçen sezon başkan Ali Koç’un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa’nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.

Bielsa’nın uzun süredir gündemde olan Joachim Löw ve Jorge Jesus’a ciddi bir alternatif olabileceği belirtilirken başkan Ali Koç’un tecrübeli teknik adamla bu hafta görüşebileceği gündemin birinci sırasına yerleşti.

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#Fenerbahçe#Marcelo Bielsa#Ali Koç

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