Fenerbahçe, Manchester United'ı ağırlıyor! Mourinho sol bekte seçimini yaptı

Haberin Devamı

İlandır

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, üçüncü hafta karşılaşmasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE 4 PUANDA

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

MANU 2 PUANDA KALDI

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

4 İSİM KADRODA YOK, 2 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Haberin Devamı

Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da yarınki maçta forma giyemeyecek.

Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, yarınki müsabakada sahaya çıkabilecek.

"Fenerbahçe - Manchester United" maçında Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

· Livakovic

· Osayi

· Becao

· Djiku

· Mert Müldür

· Amrabat

· Fred

· İrfan Can

· Szymanski

· Tadic

· Dzeko (En Nesyri)

Manchester United'ın muhtemel 11'i:

· Onana

· Dalot

· De Ligt

· Martinez

· Evans

· Eriksen

· Casemiro

· Rashford

· Fernandes

· Garnacho

· Hojlund