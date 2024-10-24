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Fenerbahçe, Manchester United maçına siyah bantla çıkacak

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#Fenerbahçe#Manchester United#Avrupa Ligi
Fenerbahçe, Manchester United maçına siyah bantla çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 19:31

Fenerbahçe, Manchester United'la oynanacak Avrupa Ligi maçına terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın anısına sahaya siyah bantla çıkacağını açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır." denildi.

Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması 22.00'de başlayacak.

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#Fenerbahçe#Manchester United#Avrupa Ligi

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