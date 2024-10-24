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Fenerbahçe-Manchester United maçına Jose Mourinho damgası! Kaçan gole çıldırdı, hakeme tepkiden kızardı

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Manchester United
Fenerbahçe-Manchester United maçına Jose Mourinho damgası Kaçan gole çıldırdı, hakeme tepkiden kızardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 23:28

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynadığı maça Jose Mourinho damga vurdu. Portekizli teknik adamın tepkileri çok konuşuldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Fenerbahçe-Manchester United mücadelesine Jose Mourinho damga vurdu.

MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Kırmızı kart cezası tamamlanan Bright Osayi-Samuel, formasına kavuşurken, lig maçında sağ bekte forma giyen Mert Müldür, bugün sol bekte görev aldı. Sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Stoper hattında Rodrigo Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü şans buldu.

UEFA listesinde bulunmayan Filip Kostic'in yerine Allan Saint-Maximin, forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in de tedavisi sürüyor.

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EN-NESYRI'Yİ TERCİH ETTİ

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Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında da 11'de yer aldı. Trendyol Süper Lig'de çoğu zaman Edin Dzeko ile başlayan Mourinho, Avrupa Ligi'nde bu hafta da En-Nesyri'ye sahaya sürdü. 27 yaşındaki forvet iki kez de Süper Lig'de 11 başladı.

Fenerbahçe-Manchester United maçına Jose Mourinho damgası Kaçan gole çıldırdı, hakeme tepkiden kızardı

EN-NESYRI KAÇIRDI, MOURINHO ŞAŞIRDI

Maçın ilk yarısında En-Nesyri art arda 2 net pozisyonda kaleci Onana'yı geçemedi.

En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyona Jose Mourinho'nun verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu.

Portekizli teknik adam, vuruşların ardından topun ağlarla buluşmaması sonrası, Mourinho sinirden gülerek tepki verdi.

Fenerbahçe-Manchester United maçına Jose Mourinho damgası Kaçan gole çıldırdı, hakeme tepkiden kızardı

İKİNCİ YARIDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 57. dakikasında Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

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Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Manchester United

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