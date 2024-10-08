Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı Fenerbahçe Manchester United maç programı

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Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçlarını yakından takip edenler ve iki takımın taraftarları karşılaşma öncesinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki UEFA Avrupa Ligi rövanş maç programında Fenerbahçe Manchester United maç tarihleri yer aldı. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TARİHİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Erik Ten Hag'ın ekibi ligin ilk yedi haftasının sonunda toplam 8 puan topladı. Bu sonuç ile birlikte Manchester United, oynanan ilk yedi maçın sonunda en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

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LİGDE EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Kaoslu günler geçiren ve ligde 14. sırada yer alan Manchester United'ın en büyük sorunu ise bitiricilik. 7 haftanın sonunda 10.55'lik gol beklentisi oranı ile ligin en çok gol beklentisi oranı yakalayan beşinci takımı olan Kırmızı Şeytanlar, sadece 5 gol ile ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda.

FENERBAHÇE'YE KARŞI TUCHEL OLABİLİR

Erik Ten Hag'ın geleceğinin bugün belli olması beklenirken yönetimin başka teknik adamlar ile görüşmeye başladığı da iddia edildi. Manchester Evening News'in haberine göre Thomas Tuchel, İngiliz ekibinin potansiyel teknik direktör adayları arasında.

Alman teknik adamın Kırmızı Şeytanlar'ın Fenerbahçe ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçına takımın teknik direktörü olarak çıkabileceği konuşuluyor.

MANCHESTER UNITED'IN BAŞINDA 125 MAÇA ÇIKTI

Geleceği tartışma konusu olan Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın başında şu ana kadar toplam 125 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı.

Hollandalı çalıştırıcı aynı zamanda 2022/2023 sezonunda İngiltere Lig Kupası, 2023/2024 sezonunda ise FA Cup'ı kazanma sevinci yaşandı.