FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI YAYIN || Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi heyecanı Fenerbahçe Manchester United maçıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde en çok araştırılanlar arasında ise "Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? " sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Manchester United maçı canlı yayın kanalı, saati ile ilgili merak edilen ayrıtılar ve maçın muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü yani bugün saat 22.00’de oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

· Livakovic

· Osayi

· Becao

· Djiku

· Mert Müldür

· Amrabat

· Fred

· İrfan Can

· Szymanski

· Tadic

· Dzeko (En Nesyri)

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Manchester United'ın muhtemel 11'i:

· Onana

· Dalot

· De Ligt

· Martinez

· Evans

· Eriksen

· Casemiro

· Rashford

· Fernandes

· Garnacho

· Hojlund

TARİHİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Erik Ten Hag'ın ekibi ligin ilk yedi haftasının sonunda toplam 8 puan topladı. Bu sonuç ile birlikte Manchester United, oynanan ilk yedi maçın sonunda en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

LİGDE EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Kaoslu günler geçiren ve ligde 14. sırada yer alan Manchester United'ın en büyük sorunu ise bitiricilik. 7 haftanın sonunda 10.55'lik gol beklentisi oranı ile ligin en çok gol beklentisi oranı yakalayan beşinci takımı olan Kırmızı Şeytanlar, sadece 5 gol ile ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda.

FENERBAHÇE'YE KARŞI TUCHEL OLABİLİR

Erik Ten Hag'ın geleceğinin bugün belli olması beklenirken yönetimin başka teknik adamlar ile görüşmeye başladığı da iddia edildi. Manchester Evening News'in haberine göre Thomas Tuchel, İngiliz ekibinin potansiyel teknik direktör adayları arasında.

Alman teknik adamın Kırmızı Şeytanlar'ın Fenerbahçe ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçına takımın teknik direktörü olarak çıkabileceği konuşuluyor.

MANCHESTER UNITED'IN BAŞINDA 125 MAÇA ÇIKTI

Geleceği tartışma konusu olan Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın başında şu ana kadar toplam 125 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı.

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Hollandalı çalıştırıcı aynı zamanda 2022/2023 sezonunda İngiltere Lig Kupası, 2023/2024 sezonunda ise FA Cup'ı kazanma sevinci yaşandı.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe - Manchester United maç biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı.

İşte Fenerbahçe Manchester United maç bileti ücretleri:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL

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FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL