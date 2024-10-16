Fenerbahçe - Manchester United maç biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

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Fenerbahçe Manchester United maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA Avrupa Ligi maçlarını yakından takip edenler ve iki takımın taraftarları karşılaşma öncesinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Öte yandan maçın saati ve tarihi ise en çok araştırılan detaylar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TARİHİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Erik Ten Hag'ın ekibi ligin ilk yedi haftasının sonunda toplam 8 puan topladı. Bu sonuç ile birlikte Manchester United, oynanan ilk yedi maçın sonunda en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

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LİGDE EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Kaoslu günler geçiren ve ligde 14. sırada yer alan Manchester United'ın en büyük sorunu ise bitiricilik. 7 haftanın sonunda 10.55'lik gol beklentisi oranı ile ligin en çok gol beklentisi oranı yakalayan beşinci takımı olan Kırmızı Şeytanlar, sadece 5 gol ile ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda.

FENERBAHÇE'YE KARŞI TUCHEL OLABİLİR

Erik Ten Hag'ın geleceğinin bugün belli olması beklenirken yönetimin başka teknik adamlar ile görüşmeye başladığı da iddia edildi. Manchester Evening News'in haberine göre Thomas Tuchel, İngiliz ekibinin potansiyel teknik direktör adayları arasında.

Alman teknik adamın Kırmızı Şeytanlar'ın Fenerbahçe ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçına takımın teknik direktörü olarak çıkabileceği konuşuluyor.

MANCHESTER UNITED'IN BAŞINDA 125 MAÇA ÇIKTI

Geleceği tartışma konusu olan Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın başında şu ana kadar toplam 125 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı.

Hollandalı çalıştırıcı aynı zamanda 2022/2023 sezonunda İngiltere Lig Kupası, 2023/2024 sezonunda ise FA Cup'ı kazanma sevinci yaşandı.

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MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe - Manchester United maç biletleri satışa çıktı. İşte güncel fiyat listesi...

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK 2.200,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 2.400,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK 2.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 4.000,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK 4.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 20.000,00 TL