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Fenerbahçe, Manchester City ile görüşmelere başladı! ‘Duvar’ geliyor

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#Fenerbahçe Transfer#Aziz Yıldırım#Manchester City
Fenerbahçe, Manchester City ile görüşmelere başladı ‘Duvar’ geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 11:13

Fenerbahçe’de yeni başkan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarında rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı lacivertliler, transfer için Manchester City’nin yıldızı ile anlaşma zemini hazırlıyor.

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Fenerbahçe, iki forvetin yanı sıra bir stoper transferini de en kısa sürede bitirmek istiyor. Savunma için öncelik Kim min-jae. Ancak Bayern Münih, Juventus’un da çok istediği Güney Koreli yıldız için kapıyı 40 milyon Euro’dan açtı.

Fenerbahçe, Manchester City ile görüşmelere başladı ‘Duvar’ geliyor

AZİZ YILDIRIM FARKLI İSİMLERE YÖNELDİ

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Sarı-Lacivertliler, Kim için beklemeye geçerken, alternatif isimlere yöneldi. Fenerbahçe, Fulham’dan Calvin Bassey ve Lens ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı zaten takipteydi.

Fenerbahçe, Manchester City ile görüşmelere başladı ‘Duvar’ geliyor

AKE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Aziz Yıldırım ve ekibi, Nathan Ake için de girişimlere başladı. Manchester City ile ilk temas kuruldu ve Hollandalı yıldız için bonservis beklentisi soruldu. İngiliz basınına göre Mavi-Beyazlılar, 31 yaşındaki savunmacıyı satmayı planlıyor ve 10 milyon Euro bonservis istiyor. Ancak bu rakam pazarlıkla daha aşağıya çekilebilir.

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Fenerbahçe, Manchester City ile görüşmelere başladı ‘Duvar’ geliyor

KUPA CANAVARI

Nathan Ake, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapıyor. Deneyimli savunmacı, şu anda Hollanda Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. 31 yaşındaki Ake, 2020’de transfer olduğu Manchester City’de 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 2 Federasyon Kupası, 2 Lig Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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#Fenerbahçe Transfer#Aziz Yıldırım#Manchester City

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