×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, Malcom'u bedava transfer ediyor! Sözleşme fesih işlemi başladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Malcom#Transfer
Fenerbahçe, Malcomu bedava transfer ediyor Sözleşme fesih işlemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 16:12

Fenerbahçe, Suudi kulübü Al Nassr'ın 77 milyon Euro'luk golcüsü Jhon Duran'ın ardından, kaliteli bir yıldızı daha getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu bağlamda, Malcom'u transfer etmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından Suudi Arabistan’dan bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

Gözden KaçmasınCorinthians, Fenerbahçeli Taliscayı transfer etmek istiyor Tarih verdilerCorinthians, Fenerbahçeli Talisca'yı transfer etmek istiyor! Tarih verdilerHaberi görüntüle

Malcom, Kulüpler Dünya Kupası’nda Al-Hilal’in Fluminense’ye kaybettiği maçın ardından kendi taraftarıyla sözlü tartışma yaşamıştı. Bu hareketiyle yönetimin büyük tepkisini çeken ve istenmeyen adam ilan edilen Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin feshi için görüşmeler başladı.

Fenerbahçe, Malcomu bedava transfer ediyor Sözleşme fesih işlemi başladı

Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber Dünya devi istiyorFenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber! Dünya devi istiyorHaberi görüntüle

Daha önce Bordeaux, Barcelona ve Zenit formalarını terleten Malcom, Avrupa futboluna geri dönmek istiyor.

Fenerbahçe, Malcomu bedava transfer ediyor Sözleşme fesih işlemi başladı

Haberin Devamı

11 MİLYON BEKLENTİSİ VAR

Yıldız futbolcunun maaş beklentisi 11 milyon Euro. Bu rakam yüksek olsa da Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedeli ödemeyeceği için transferi bitirebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe, Malcomu bedava transfer ediyor Sözleşme fesih işlemi başladı

Sarı-Lacivertliler’in, pazarlıkla 8-9 milyon Euro arası bir bedelle Malcom’u ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Malcom#Transfer

BAKMADAN GEÇME!