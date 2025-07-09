Fenerbahçe, Malcom'u bedava transfer ediyor! Sözleşme fesih işlemi başladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından Suudi Arabistan’dan bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

Malcom, Kulüpler Dünya Kupası’nda Al-Hilal’in Fluminense’ye kaybettiği maçın ardından kendi taraftarıyla sözlü tartışma yaşamıştı. Bu hareketiyle yönetimin büyük tepkisini çeken ve istenmeyen adam ilan edilen Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin feshi için görüşmeler başladı.

Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Daha önce Bordeaux, Barcelona ve Zenit formalarını terleten Malcom, Avrupa futboluna geri dönmek istiyor.

Haberin Devamı

11 MİLYON BEKLENTİSİ VAR

Yıldız futbolcunun maaş beklentisi 11 milyon Euro. Bu rakam yüksek olsa da Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedeli ödemeyeceği için transferi bitirebileceğini düşünüyor.

Sarı-Lacivertliler’in, pazarlıkla 8-9 milyon Euro arası bir bedelle Malcom’u ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.