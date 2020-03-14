Haber Giriş: 14.03.2020 - 22:09,
Fenerbahçe mağlup oldu, Bülent Korkmaz tarihe geçti!
Bülent Korkmaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik direktör oldu.
Süper Lig'de Konyaspor, Fenerbahçe'yi Bajic'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Bülent Korkmaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik direktör oldu.
Bu başarıyı daha önce 1997-1998 sezonunda Yılmaz Vural yakalamıştı
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