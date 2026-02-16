Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Panathinaikos'a bir şok daha!

Haberin Devamı

Panathinaikos, sahasında Kolossos’a 97-102 mağlup oldu. Panathinaikos taraftarı, maçın sona ermesiyle birlikte takımı yuhaladı.

Başantrenör Ergin Ataman'ın maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"ÖZELLİKLE İLK YARIDA BU KADAR ZAYIF OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

"Takımın Fenerbahçe maçından sonra duygusal ve zihinsel olarak yorgun olduğu çok açıktı. Özellikle ilk yarıda bu kadar zayıf olacağımızı düşünmemiştik. 56 sayı yedik ve Kolossos psikolojik olarak üstünlük sağladı. Sonra mücadele ettik, maçı dengeye getirdik ama Kolossos psikolojik olarak üstündü, bazı hatalar yaptık ve maçı kaybettik."

Haberin Devamı

"REAL MADRİD'E KARŞI İYİYDİK VE EUROLEAGUE LİDERİNE KARŞI SON ŞUTTA KAYBETTİK"

"Genel olarak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Real Madrid'e karşı iyiydik ve Euroleague liderine karşı son şutta kaybettik. Bugün berbat oynadık, ama tabii ki motivasyon farklı. Final 8 için zihinsel hazırlığımız çok farklı olacak."

"HEDEFİMİZ NIGEL HAYES-DAVIS'İN KUPADA OYNAMASI"

"Hedefimiz Nigel Hayes-Davis'in kupada oynaması, o önemli bir oyuncu. Yarın antrenman yapacak, fiziksel olarak hazırsa oynayacak. Herkesle başa çıkabilecek iyi bir kadromuz var. Yeni transferimizin Matias Lessort olacağını düşünüyorum. Çok iyi gidiyor ve Yunanistan Kupası’ndan sonra onun da takıma entegre olacağını umuyorum. Başka transfer yapmayacağız, bu iki oyuncu sezon hedeflerimiz için bize yardımcı olacak."

"DRAM YARATACAK ZAMAN YOK"

"Bugünden sonra, herkese yenilebileceğimizi gördük. Şu anda finali düşünmüyorum, çok iyi bir takıma (PAOK) karşı oynayacağımız çeyrek final için hazırlanacağız. Büyük maçları kazanma şansımız var, ancak zihinsel olarak hazır olmalıyız. Dram yaratacak zaman yok, yüksek hedeflerimiz var."