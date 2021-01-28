Fenerbahçe maçının ardından CSKA Moskova'da büyük şok! Mike James kadro dışı...

THY EuroLeague'de kadro dışı krizi yaşanıyor! Rusya'nın köklü takımlarından CSKA Moskova, takımın yıldız oyun kurucusu Mike James'in kadro dışı kaldığını açıkladı.

Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 89-83 mağlup olan CSKA'da Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayler nedeniyle yıldız oyuncunun kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDI İDDİASI

Rus basınının haberine göre ise Fenerbahçe maçının ardından CSKA soyunma odasında Mike James, takım arkadaşı Toko Shengelia'ya saldırdı. Bu hareketin ardından Rus ekibinin James'in biletinin kesildiği belirtildi.

CSKA Moskova'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

''22 Ocak günü, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odasında Mike James’in de dahil olduğu bir olay yaşanmıştır. Bu olayın neticesinde kulüp, oyuncunun maçlara ve antrenmanlara katılımını yasaklamıştır.''

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