Fenerbahçe maçında talihsiz an! Melissa Vargas özür diledi

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Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında mücadelesinde Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.

Karşılaşmanın henüz başında Fenerbahçe Medicana'nın milli yıldızı Melissa Vargas'ın servis atışında talihsiz bir olay meydana geldi.

Melissa Vargas'ın kullandığı servis atışında top yanlışlıkla hakem Ozan Çağı Sarıkaya'nın yüzüne isabet etti.

Vargas'ın smacında topun isabet ettiği hakem Ozan Çağı Sarıkaya'nın bir süre acı çektiği görüldü.

Yaşanan talihsizliğin ardından Melissa Vargas, hakem Ozan Çağı Sarıkaya'nın yanına gitti ve özür diledi.

Vargas dışında diğer voleybolcular da Sarıkaya'nın yanına giderek durumunu sordu ve maç bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.