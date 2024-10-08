'Fenerbahçe maçında takımın başında olmayabilir!' Manchester United'da 'kan değişimi' gündemde: Erik ten Hag yerine Thomas Tuchel...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'nin konuğu olacak Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Hag'ın geleceği tartışılıyor.

Ada basınında Hollandalı çalıştırıcı hakkında birçok iddia ortaya atılırken kulüp yönetiminin bugün konu hakkında toplanacağı öğrenildi.

GELECEK PLANLARI MASAYA YATIRILACAK

The Athletic gazetesinde yer alan habere göre Manchester United Yönetim Kurulu, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanacak.

Kulübün uzun vadeli stratejisinin masaya yatırılacağı toplantıda Kırmızı Şeytanlar'ın futbol operasyonlarının başına geçen iş insanı Sir Jim Ratcliffe de hazır bulunacak.

Ayrıca teknik direktör Erik Ten Hag'ın kulüpteki geleceğinin de bu toplantıda belli olacağı iddia edildi.

ERİK TEN HAG KENDİNDEN EMİN

The Telegraph gazetesinin haberine göre ise Hollandalı çalıştırıcı kulüp yönetiminin arkasında duracağından emin.

Haberin Devamı

BİRLİKTE SAVAŞACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Erik Ten Hag, Manchester United'ın kendi evinde Tottenham Hotspur'a 3-0 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına hakkındaki iddialar ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Kovulacağımı düşünmüyorum. Hem de hiç. Birlikte savaşmaya karar verdik. Her şeyi düzeltmek zaman alacak ve bunun farkındayız."

TARİHİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Erik Ten Hag'ın ekibi ligin ilk yedi haftasının sonunda toplam 8 puan topladı. Bu sonuç ile birlikte Manchester United, oynanan ilk yedi maçın sonunda en az puan topladığı sezon başlangıcını yaptı.

LİGDE EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Kaoslu günler geçiren ve ligde 14. sırada yer alan Manchester United'ın en büyük sorunu ise bitiricilik. 7 haftanın sonunda 10.55'lik gol beklentisi oranı ile ligin en çok gol beklentisi oranı yakalayan beşinci takımı olan Kırmızı Şeytanlar, sadece 5 gol ile ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda.

FENERBAHÇE'YE KARŞI TUCHEL OLABİLİR

Erik Ten Hag'ın geleceğinin bugün belli olması beklenirken yönetimin başka teknik adamlar ile görüşmeye başladığı da iddia edildi. Manchester Evening News'in haberine göre Thomas Tuchel, İngiliz ekibinin potansiyel teknik direktör adayları arasında.

Haberin Devamı

Alman teknik adamın Kırmızı Şeytanlar'ın Fenerbahçe ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçına takımın teknik direktörü olarak çıkabileceği konuşuluyor.

MANCHESTER UNITED'IN BAŞINDA 125 MAÇA ÇIKTI

Geleceği tartışma konusu olan Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın başında şu ana kadar toplam 125 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı.

Hollandalı çalıştırıcı aynı zamanda 2022/2023 sezonunda İngiltere Lig Kupası, 2023/2024 sezonunda ise FA Cup'ı kazanma sevinci yaşandı.

FENERBAHÇE MAÇI 24 EKİM'DE

Premier Lig'e çok kötü bir giriş yapan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk iki haftanın sonunda Twente ve Porto ile berabere kalan İngiliz ekibi, turnuvanın üçüncü haftası kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

24 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.