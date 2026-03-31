Fenerbahçe maçında herkesi hayran bırakmıştı: Süper Lig devinden Ibrahim Sangare bombası!

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 14:04

Nottingham Forest'ın Kadıköy'de 3-0 kazandığı Fenerbahçe maçında sergilediği performansla adından söz ettiren Fildişili orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare'ye Süper Lig devlerinden Beşiktaş talip oldu.

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve önemli hamleler yapan Beşiktaş yönetimi, yaz transferi için de kolları sıvadı.

Belirlenen bölgelere yine nokta atışı hamleler planlanıyor. Bazı mevkilerde yüksek maliyetli isimlere gidilmesi de bekleniyor. Bu oyunculardan biri; Ibrahim Sangare...

BONSERVİSİ 20-25 MİLYON EURO

Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen 28 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusuyla, Siyah-beyazlıların yakından ilgilendiği iddia edildi.

Emmanuel Agbadou'nun milli takımdan yakın arkadaşı olan Sangare'nin bonservis bedeli, 20-25 milyon Euro seviyelerinde gösteriliyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

İngiliz ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlarında forma giyen tecrübeli futbolcu, Kadıköy'de 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçında sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

PERFORMANSI

Forest'a 2023 yazında Hollanda'nın PSV takımından 35 milyon euroya transfer edilen Ibrahim Sangare, bu sezon İngiliz ekibinde 36 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

 

