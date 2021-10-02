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Fenerbahçe maçı sonrası tepki çeken Marinakis'in akıllara gelen hakareti! 'Tuvalet kağıdı bile olmaz'

#Marinakis#Olympiakos#Fenerbahçe
Fenerbahçe maçı sonrası tepki çeken Marinakisin akıllara gelen hakareti Tuvalet kağıdı bile olmaz

Yenilgiye tahammülü olmayan Marinakis, 2018’de 3-0 kaybettikleri Yianena maçı sonrası futbolculara “Formayı giymeye layık değilsiniz. Sizden tuvalet kağıdı bile olmaz” diye tepki gösterdi.

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Spor Servisi / YORGO KIRBAKİ - UEFA Avrupa Ligi’nde Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasından sonra skandal açıklamalarda bulunan Yunan takımının sahibi, başkanı ve ateşli taraftarı Vangelis Marinakis (54) ülkesinin en zengin, ancak aynı zamanda en tartışmalı simalarından biri sayılıyor.

FOREST'I DA SATIN ALDI

Armatör bir aileden gelen ve 98 gemisi bulunan Marinakis, 2010’da, Olympiakos A.Ş’nin (sadece futbol şubesi) hisselerinin çoğunluğunu satın alarak kırmızı beyazlıların başkanı oldu. Olympiakos’ta geçen 11 yılda, Yunan Ligi’nde şampiyonluk ipini tam 9 kez göğüsledi. 2017’de ise 50 milyon sterlin ödeyerek, İngiliz Nottingham Forest takımının da hisselerinin çoğunluğunu satın aldı

CİPRAS'IN BAŞ DÜŞMANIYDI

2015-2019 yılları arasında iktidarda olan SYRiZA partisinin (solcu Aleksis Çipras’ın başbakanlığı dönemi) devlet bakanı Nikos Papas’ın, kendisinden rüşvet istediği iddiası, ülkenin siyaset hayatında yoğun çalkantılara yol açtı. Başbakan olduğu dönemde Çipras’ın adeta baş düşmanı idi.

Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler

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KABAHAT SİZE PARA VERENDE

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Marinakis, Yunanistan’ın en büyük takımı sayılan Olympiakos’un camiasında çok seviliyor. Yenilgiye tahammülü yok. Kırmızı beyazlıların 2018’de Yianena (Yanya) takımına 3-0 kaybettiği maçtan sonra futbolculara “Siz Olymipakos formasını giymeye layık değilsiniz. Sizden tuvalet kağıdı bile olmaz. Kabahat, sizi transfer edip, onca paralar ödeyen bende” demişti.

PIRE'YE SÖZDE SOYKIRIM HEYKELİ

Marinakis Pire Belediyesi’nde yıllardır meclis üyesi. Annesi (İrini Karakaçi) Karadeniz kökenli olan Marinakis, 2017’de Pire’de sözde ‘Pontus Soykırımı’ heykeli diktirdi. 2 yıl sonra aynı şehirde, Yunanların 1821’de Osmanlı’ya karşı isyanında yer alan ‘Türk kıyımcısı’ lakaplı Nikitas Stametopulos’un heykelini yaptırdı.

TEPKİ DE ÇEKTİ: ZAFERE SİYASET KARIŞTIRDI

Yunan haber sitesi zougla ‘Marinakis’in heyelanı’ başlıklı haberde “Olympiakos’un zaferine, siyaseti karıştırdı. Saçma sapan konuştu. Bir Türk takımının başkanı, Yunanistan’daki bir maçtan sonra çıkıp İslam’ın zaferinden söz etseydi ne olacaktı, düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir terbiyesizlik” diye yazdı.

BABASI DA ARMATÖR

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1967’de Yunanistan’ın liman kenti Pire’de doğan Vangelis Marinakis Giritli bir armatör ve politikacı olan Miltiadis Marinakis’in oğlu. Yaklaşık 700 milyon Euro serveti olan Marinakis’in annesi, Ypsilantis ailesinden İrini Karakatsani.

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#Marinakis#Olympiakos#Fenerbahçe