Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe maçı sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Ali Palabıyık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Murat Sancak#Ali Palabıyık#Fenerbahçe
Fenerbahçe maçı sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Ali Palabıyık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 11:20

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın genel anlamda iyi bir yönetim sergilediğini söyleyerek, "En azından eyyamcı değildi" dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem Ali Palabıyık, özellikle sarı-lacivertli camiada tepkilerin hedefi oldu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan, ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol, kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda kırmızı kart, kimine göre değil. Daha 45 puan var, rahat" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Fırat Aydınustan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı pozisyonlarına çarpıcı yorumlar: 2 penaltı verilmedi, gol iptali...Fırat Aydınus'tan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı pozisyonlarına çarpıcı yorumlar: '2 penaltı verilmedi, gol iptali...'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Jorge Jesus kırmızı karttan önce hakem Ali Palabıyıka ne dediAdana Demirspor - Fenerbahçe maçında Jorge Jesus kırmızı karttan önce hakem Ali Palabıyık'a ne dedi?Haberi görüntüle

"BAZI ŞEYTANLAR VAR"

"Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?Adana Demirspor futbolu oynar, oyunu çirkinleştirmez. Adaleti herkese istiyorum, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bağırmakla çağırmakla olmuyor maalesef. Söylenmesi gerekenleri en yüksek sesle dillendiren 3 başkandan biriyim, başkanlarınıza sorabilirsiniz."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Sancak#Ali Palabıyık#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme
Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol