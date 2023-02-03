Fenerbahçe maçı sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Ali Palabıyık açıklaması!

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem Ali Palabıyık, özellikle sarı-lacivertli camiada tepkilerin hedefi oldu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan, ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol, kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda kırmızı kart, kimine göre değil. Daha 45 puan var, rahat" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYTANLAR VAR"

"Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?Adana Demirspor futbolu oynar, oyunu çirkinleştirmez. Adaleti herkese istiyorum, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bağırmakla çağırmakla olmuyor maalesef. Söylenmesi gerekenleri en yüksek sesle dillendiren 3 başkandan biriyim, başkanlarınıza sorabilirsiniz."

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