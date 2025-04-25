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Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnan'a kötü haber!

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Fenerbahçe
Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnana kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 23:11

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a verilen 1 maç men cezasını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK cezaları hakkındaki kararlarını açıkladı.

RAMS Başakşehir ile oynanan maçta kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın 1 maç men cezası onandı.

İnan, Fenerbahçe maçında kulübe olamayacak ve soyunma odasına giremeyecek.

Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin, Teknik Sorumlusu Selçuk İnan’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle, Karar verilmiştir."

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Fenerbahçe

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